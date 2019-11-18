Министр обороны о возврате судов: РФ выполнила решения Международного трибунала

Возврат Россией захваченных у Керченского пролива украинских военных судов является выполнением решения Международного трибунала по морскому праву. Так считает министр обороны Украины Андрей Загороднюк, о чем он сообщил в «Телеграмм-канале».

Он уточнил, что в Украину вернулись малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», а также несгибаемый буксир «Яны Капу». «Россия захватила три наших судна еще 25 ноября 2018 года, это был первый в новейшей истории Украины открытое, с поднятым триколором, нападение на наши ВМС. Возвращение катеров и буксира – это не акт доброй воли. Я рассматриваю эти события как ни что иное, как выполнение государством-агрессором майского решения Международного морского трибунала», – пояснил министр.

По словам Загороднюка, после получения судов специалисты их осмотрят и дадут рекомендации, каким образом можно быстрее их вернуть на службу.