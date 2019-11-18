Когда будут писать закон об особом статусе Донбасса, – Разумков

Законопроект об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей будет разрабатываться после встречи лидеров стран « Нормандской четверки». Об этом сегодня, 18 ноября, заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков на брифинге в Киеве, пишет «Интерфакс – Украина» .

« Я надеюсь, что Министерство иностранных дел разделяет позицию президента, также как и Верховной Рады, что написание этого законопроекта будет происходить после "Нормандской встречи», – сказал Разумков.

Он также высказал надежду, что встреча лидеров стран «Нормандской четверки» даст ответы на многие существующие в обществе вопросы. «И создаваться этот законопроект будет, как сказал президент, совместно: Верховная Рада, Офис президента и общество», – отметил спикер.

Разумков отметил, что не стоит обвинять народных депутатов в отсутствии работы над законопроектом.