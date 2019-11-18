RU
Все новости

Когда будут писать закон об особом статусе Донбасса, – Разумков

18.11.19 22:56

Законопроект об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей будет разрабатываться после встречи лидеров стран «Нормандской четверки». Об этом сегодня, 18 ноября, заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков на брифинге в Киеве, пишет «Интерфакс – Украина».

«Я надеюсь, что Министерство иностранных дел разделяет позицию президента, также как и Верховной Рады, что написание этого законопроекта будет происходить после "Нормандской встречи», – сказал Разумков.

Он также высказал надежду, что встреча лидеров стран «Нормандской четверки» даст ответы на многие существующие в обществе вопросы. «И создаваться этот законопроект будет, как сказал президент, совместно: Верховная Рада, Офис президента и общество», – отметил спикер.

Разумков отметил, что не стоит обвинять народных депутатов в отсутствии работы над законопроектом.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2019 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк