В больницах Мариуполя – очереди: За неделю более 1 700 горожан обратились к медикам (Видео)

В Мариуполе за последнюю неделю более 1 700 человек обратились к медикам с жалобами на температуру, насморк и боль в горле. В частности, это пожилые люди и подростки. Однако, по словам медиков, эпидемии в городе пока нет.

Так, в классе одной из мариупольских школ идет урок. За партами есть свободные места, однако лишь потому, что остальные ученики занимаются в другой группе.

По словам учительницы начальных классов Натальи Синявской, в классе отсутствуют лишь 3 ученика. «В настоящее время, например, у меня в классе болеют только три ребенка. И это те, у кого, к примеру, живот болит. То есть, массового заболевания учащихся еще нет», – рассказала учитель.

Как пояснили в департаменте образования, закрыть на карантин класс, школу или детский сад могут только тогда, когда заболеет пятая часть детей.

«На сегодня процент заболеваемости ОРВИ среди дошкольников составляет 4%. Среди учащихся учреждений общего среднего образования – это 3,4%», – пояснила главный специалист Департамента образования Мариупольского горсовета Елена Бузлама.

Врачи же отмечают, что во время каникул количество школьников, больных ОРВИ уменьшилось.

«В настоящее время заболеваемость в городе находится в предэпидемическом периоде. Это может быть, благодаря тому, что хорошая погода, теплая, и поэтому вирус еще не дал о себе знать», – комментирует врач-эпидемиолог Татьяна Зиновченко.

Также, медики предупредили, что в этом году ожидаются новые штаммы гриппа. И лучшая защита от них – это вакцинация.

Источник: ТК «Сигма»