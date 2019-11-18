Житель Донетчины проведет 9 лет в тюрьме за жестокое нападение на прохожих

На Донетчине суд приговорил к 9 годам тюрьмы жителя Дружковки за разбойные нападения на прохожих. Об этом сегодня, 18 ноября, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Согласно публичному обвинению, которое поддерживал в суде Дружковский отдел Краматорского местной прокуратуры, оглашен приговор по делу 33-летнего жителя Дружковки, обвиняемого в жестоких разбойных нападениях на прохожих», – говорится в сообщении.

По информации прокуратуры, суд установил, что 28 мая 2017 года мужчина, ранее судимый за грабеж, подошел к незнакомому прохожему и потребовал деньги. Получив отказ, злоумышленник несколько раз ударил мужчину по голове и туловищу руками и ногами, не прекратив избиение даже после того, как жертва, потеряв равновесие, оказалась на земле. Лишив мужчину возможности сопротивляться, нападающий забрал его мобильный телефон и деньги.

Кроме того, 3 октября 2017 года, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, злоумышленник аналогичным образом напал на 57-летнего мужчину, сломав ему кости носа и отобрав деньги, часы, ключи и сигареты.

«Суд признал доводы обвинения полными и бесспорными и вынес приговор – 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества», – сказано в сообщении.