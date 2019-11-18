Куда направят средства в образовании в 2020 году, – министр

В Госбюджете на 2020 год закладывается новая первая субвенция, которая называется «Состоятельная школа для лучших результатов». Об этом рассказала министр образования Анна Новосад.

«Это 3,3 млрд грн, которые ... будут направлены на поддержку опорных и больших школ», – сказала министр.

Она рассказала, какую проблему с помощью этой программы хотят решить. «В Украине очень много школ, особенно в сельской местности, которые, как правило, предоставляют невысокую степень образования. И если мы и дальше сохраним такую ситуацию, это значит, что мы и дальше будем ограничивать наших детей в их праве на качественное образование. Мы хотим помочь регионам с помощью создания опорных школ с хорошим оборудованием, и к которым есть подвоз, дать возможность повысить уровень образования», – сказала Новосад.

Министр также напомнила, что в целом, на новую украинскую школу (НУШ) в Госбюджете предусмотрено 1,4 млрд грн. «Это на 200 млн больше, чем в 2019 году. Этих денег должно хватить, чтобы обустроить следующие начальные классы. У нас еще осталось два года, чтобы завершить перемены в начальной школе. Мы отдадим эти средства – 1,4 млрд грн областям, чтобы они закупили оборудование, новую мебель, дидактические материалы и также провели повышение квалификации учителей», – отметила Анна Новосад.