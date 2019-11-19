Образование онлайн: В школе Мариуполя учатся более 500 детей из неподконтрольного Донбасса (Видео)

В общеобразовательной школе №29 Мариуполя в этом году получают дистанционное образование более полутысячи школьников с неподконтрольных украинским властям территорий Донбасса. Занятия проходят онлайн с помощью интернета, однако, для получения свидетельства об образовании нужно приехать лично.

По словам ученицы мариупольской школы №29 Лилианны Макаровой, она переехала из неподконтрольного Донецка в Мариуполь только в этом году. Но 3 года назад украинское образование получала дистанционно.

«Сложновато. Некоторые темы давались легче. Но бывали и технические сложности. В том плане, что отключался интернет, отключался свет. Приходилось учителям объяснять, что возникла такая ситуация и просить дополнительное время», – рассказывает школьница.

В процессе обучения дети заочно получают задание, материалы для изучения и консультации классного руководителя.

Как рассказала классный руководитель дистанционного класса Олеся Сухно, преподаватели ведут такой класс так же, как и обычный. «Точно так же занимаемся документацией. Оформляем журнал, списки, личные дела. Общаемся мы тоже дистанционно или на платформе, по почте, в телефонном режиме. Наша задача, следить, чтобы ребенок регулярно посещал платформу», – пояснила классный руководитель.

У каждого ученика есть личный онлайн-кабинет, в котором он выполняет домашние задания и получает оценки. По словам директора школы № 29 Мариуполя Ларисы Быковой, с каждым годом количество учеников, обучающихся дистанционно, увеличивается.

«С 2015 года, когда начались определенные события, возникла необходимость детям, которые проживают на неподконтрольной територии, заканчивать украинские учебные заведения и получать документы государственного образца. В первый год, когда мы только начинали работать, у нас закончили школу 13 учеников. На следующий год – это было уже 132 ученика», – рассказывает Лариса Быкова.

Сейчас в школе обучаются дистанционно около 600 учеников. Но, по словам педагогов, внимание стараются уделять каждому. «Потому что дети, которые выбирают дистанционное обучение настроены на то, чтобы поступать в украинские вузы. И у нас были очень хорошие результаты», – уточнила завуч по дистанционному обучению Инна Шумакова.

Учителя уточняют, что обучают школьников онлайн с 1-го по 11-й класс. Но чтобы получить свидетельство об окончании школы нужно обязательно приехать лично.

Следует отметить, что в Украине всего 10 школ, которые предлагают дистанционное обучение. В Мариуполе – одна из них.

Источник: ТК «Сигма»