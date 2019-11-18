Песков: Передача кораблей Украине не связана с решением трибунала ООН

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что нет никакой связи между решением Международного трибунала и передачей Россией Украине трех кораблей, захваченных российскими пограничниками год назад в Керченском проливе, сообщает российский «Интерфакс. Украина».

«Это никак не связано с Международным трибуналом. Никакой связи здесь нет и быть не может», – сказал Песков.

По его словам, «на этих (украинских, – ред.) кораблях было совершено нарушение государственной границы Российской Федерации, и, соответственно, этим занимаются наши пограничники, Федеральная служба безопасности».

Песков порекомендовал за комментариями, связанными с передачей Украине задержанных российскими пограничниками кораблей, обращаться в ФСБ России.

Напомним, что министр обороны Украины Андрей Загороднюк считает, что возврат Россией захваченных у Керченского пролива украинских военных судов является выполнением решения Международного трибунала по морскому праву.