На Донетчине полицейские забрали трехмесячного ребенка от пьющих родителей

В Дружковке (Донецкая обл.) в понедельник, 18 ноября, правоохранители забрали у пьющих родителей трехмесячного ребенка. Сейчас малыш находится в лечебном учреждении. Об этом сообщает пресс-служба полиции города.

Сообщается, что днем правоохранителям поступило сообщение от жителей одной из многоэтажек о том, что соседи у которых недавно родился ребенок, злоупотребляют спиртным и очень громко себя ведут.

«Выехав по данному адресу полицейские вместе со службой по делам детей застали сожителей в состоянии алкогольного опьянения, в квартире беспорядок, а рядом с детской коляской многочисленные емкости от спиртного. Кроме того оказалось, что ни кто из взрослых не работает, поэтому на все свои нужды они тратили социальные выплаты полученные от государства по рождению ребенка», – отметили в полиции.

Правоохранители приняли решение забрать младенца у родителей.

«За невыполнение своих родительских обязанностей, по воспитанию детей, 39-летняя женщина привлечена к административной ответственности согласно ст. 184 Кодекса Украины об административном правонарушении. В дальнейшем с матерью будут работать сотрудники службы по делам детей, которые будут проверять условия проживания новорожденного ребенка», – отметили в пресс-службе.