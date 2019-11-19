Заплатить за мир на Донбассе в Украине готовы не все, – эксперт

Заплатить за мир на Донбассе в Украине готовы не все граждане и даже не большинство из них, которые являются электоратом для политиков. Такое мнение высказал директор Центра исследований гражданского общества Виталий Кулик.

«Есть банальная штука – заплатить за мир. Многие не захотят заплатить за мир ни увеличением налогов, ни увеличением бюджетной нагрузки за так называемую реинтеграцию – это первая позиция», – сказал он.

«Вторая позиция – через войну прошло около 300 тыс. военнослужащих и около 1 млн связаны с военными действиями так или иначе. Это достаточно активные граждане. Есть часть, которые не пойдут на акции протеста, но есть часть, которые не согласны на мир любой ценой: мы воевали не просто так – 5 лет нельзя выбросить», – продолжил Кулик.

По его словам, явную усталость от войны в Украине проявляют около 25% активных граждан, а команде президента Зеленского нужно «больше таких людей» и мир не любой ценой, а «неким балансом компромиссов и жесткой позиции», но это невозможно.

«Мира достигнуть на протяжении года, 1,5-2-х – невозможно. Полностью нормализировать ситуацию – невозможно. Это значит – войти в новый электоральный цикл: будет рост тех, кто выступает за сохранение статус-кво; тех, кто выступает за заморозку; тех, кто выступает за быстрый мир любой ценой. Конструкция, сформулированная Зеленским в 2019 году, уже не будет срабатывать, будет расслоение этой позиции. Но ему главное запустить процесс – встретиться в Нормандском формате, развести войска и снизить потери. Если это произойдет, я думаю, электорально Зеленский будет удовлетворен», – считает эксперт.

Он также уверен, что сценарий «заморозки» вооруженного конфликта на Донбассе пока не актуален, потому что ни Украина, ни Россия не готовы к этому.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV