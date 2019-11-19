Подняли с нуля: На Донетчине отстраивают разрушенные обстрелами корпусы психбольницы (Фото)

В поселке Семеновка, расположенном вблизи Славянска (Донецкая обл.), подходит к концу строительство главного корпуса областной психиатрической больницы, разрушенного в результате боевых действий на Донбассе в 2014 году.

Остатки строительного мусора от разрушенного здания и котлован – так выглядел главный корпус областной психиатрической больницы в конце августа прошлого года.

Фото: скриншот видео ТК «UA: Донбасс»

Сейчас здесь завершают строительство фасада здания, работают над его внутренней отделкой и благоустройством территории.

«С нуля подняли здание. Монолитный каркас здания, заполнение шлакоблоком, утепление – 150 мм минеральной ватой. Красивый фасад у нас получается», – рассказал представитель фирмы подрядчика Игорь Игнатенко.

Фото: скриншот видео ТК «UA: Донбасс»

По его словам, четырехэтажное здание с пятым техническим этажом возвели за год и 3 месяца. Сейчас заканчивают фасадные работы, кровлю и благоустраивают территорию.

Фото: скриншот видео ТК «UA: Донбасс»

«Будет 5 зон отдыха с беседками для того, чтобы больные могли прогуляться, отдохнуть в тенечке», – отметил представитель фирмы-подрядчика.

Фото: скриншот видео ТК «UA: Донбасс»

Внутри здания занимаются отделочными работами, прокладывают коммуникации под воду и канализацию. Уже сделали вентиляцию и установили противопожарную систему. Вся разведенная по корпусу проводка – негорючая и низкодымная.

Фото: скриншот видео ТК «UA: Донбасс»

В главном корпусе областной психиатрической больницы площадью свыше 7 тыс. кв. м будет 500 комнат, три лифта, флюорографический и рентген-кабинеты.

Фото: скриншот видео ТК «UA: Донбасс»

Окна на объекте установлены противоударные, бронированные стекла, спецручки с замками для таких учреждений, как психиатрическая больница. Решеток здесь не будет, потому что стекла все бронированные.

Фото: скриншот видео ТК «UA: Донбасс»

Деньги на восстановление выделили из Государственного фонда реконструкции и развития и областного бюджета. Всего – около 250 млн грн. Строительные работы здесь начали в августе 2018 года, завершить планируют под Новый год, а в январе 2020 года намерены достроить еще один – административно-бытовой корпус, расположенный в 100 м от главного.

Сейчас в административно-бытовом корпусе возводят второй этаж из запланированных трех.

Фото: скриншот видео ТК «UA: Донбасс»

Напомним, 6 больничных и 4 хозяйственных корпусов психиатрической больницы в Семеновке были разрушены во время боевых действий на Донбассе в 2014 году.

Фото: скриншот видео ТК «UA: Донбасс»

На сегодня здесь возобновили работу детское и психотуберкулезное отделения, еще 5 отделений, где сейчас находятся 275 пациентов, размещены в арендованном помещении бывшего санатория-профилактория завода «Славтяжмаш» в Славянске.

Фото: скриншот видео ТК «UA: Донбасс»

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»