Сегодня суд будет избирать меру пресечения Олегу Ляшко

Сегодня, 19 ноября, Бориспольский районный суд будет избирать меру пресечения лидеру Радикальной партии Олегу Ляшко. Политика подозревают в нанесении легких телесных повреждений депутату Андрею Герусу.

«Только что (18 ноября, – ред.) заместитель прокурора Борисполя Неродик вручил мне уведомление о подозрении. Меня обвиняют в том, что я нанес легкие телесные повреждения и препятствовал деятельности государственному деятелю Герусу. Мне вручено ходатайство о применении безальтернативной меры пресечения в виде содержания под стражей. Меня обвиняют в том, что я нанес телесные повреждения Герусу, и меня хотят взять за это под стражу», – сообщил Ляшко журналистам в понедельник, 18 ноября.

Ряд государственных деятелей уже выступили в поддержку политика.

Так, в «Народном фронте» расценили объявление подозрения лидеру «Радикальной партии» Олегу Ляшко как попытку показательного политического преследования и заявили о поддержке позиции Олега Ляшко, готовности взять его на поруки и внести необходимую сумму залога.

«Сам не раз горячо дискутировал с Олегом Ляшко, но требовать заключения за его откровенную позицию по энергетической безопасности государства, пусть даже эмоциональную, это перебор! Олег Ляшко, держись!», – написал в своем Facebook экс-премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Правящий режим пытается запугиванием, бросанием за решетку, арестами нейтрализовать всех политиков, которые способны противостоять позорной капитуляции. Олег Ляшко – один из тех, кто будет бороться за Украину! Держись, друг», – заявил экс-спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

«Дерзкое пренебрежение регламентом, манипуляции, и прямой обман вызвали бурю эмоций не только у Ляшко, но и у всех адекватных украинцев», – отметил, в свою очередь, нардеп, первый заместитель комитета по вопросам энергетики и ЖКУ Алексей Кучеренко.

«Андрей Герус внес поправку, которая позволяет торговать российской электроэнергией в Украине в то время, как Украина производит вдвое больше электроэнергии, чем сама потребляет. И это во время войны. Вместо того, чтобы привлекать к криминальной ответственности Геруса, а также тех, кто подписал этот недопустимый закон – теперь бросают за решетку Ляшко. Это абсурдно, это унизительно», – отметила лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

Сам Олег Ляшко требует открыть против Геруса уголовное производство по факту государственной измены и злоупотребления властью.

Напомним, с 1 октября благодаря «поправке Геруса» спустя 4 года запрета началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта. Импорт осуществляется компанией «Юнайтед Энерджи», которую связывают с Игорем Коломойским. В начале ноября импорт увеличился по сравнению со среднесуточным показателем за октябрь в 3 раза – до 12 млн кВт/ч в сутки.

Лидер «Радикальной партии» неоднократно отмечал, что «поправка Геруса» противодействует национальным интересам Украины.

6 ноября Олег Ляшко и глава энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус подрались в зале официальных делегаций аэропорта «Борисполь».