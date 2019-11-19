Цены на горючее в Украине: Прогноз экспертов

В Украине начал дешеветь бензин. Правда, цены за минувшую неделю снизились только в трех областях и не намного – на 2-7 коп./л. А вот автомобильный газ после недавнего снижения цен вновь подорожал. Как прогнозируют опрошенные «Сегодня» эксперты, цены на бензин и дизтопливо пока останутся стабильными. При этом газ продолжит дорожать.

«На рынках бензина и дизтоплива сейчас постоянно имеется неснижаемый двух-трехнедельный запас, поэтому там и нет колебаний розничных цен. А на рынке газа запас топлива в лучшем случае недельный, так как мощной инфраструктуры для хранения газа нет, доминируют небольшие игроки, работающие с колес, поэтому и цены немного меняются даже в течение недели», – отмечает директор консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн.

Розничные цены на бензин и дизель по-прежнему формируют стоимость нефтепродуктов на границе Украины и курс доллара. А на рынке автогаза важны и другие, более мелкие факторы.

«Поэтому неудивительно, что и бензин, и дизтопливо не дорожают и не дешевеют. Для лояльных клиентов по-прежнему действуют различные системы скидок, хотя их прозрачность оставляет желать лучшего. <...> А что касается автогаза, то он может еще прибавить в стоимости из-за того, что с наступлением холодов вырос спрос на сжиженный газ внутри страны у одного из наших основных поставщиков – это Польша. Зимой поляки его традиционно используют в газовых котлах для обогрева жилищ вместо природного газа, так получается дешевле», – добавляет замдиректора Научно-технического центра «Психея» Геннадий Рябцев.

Он уточнил, что чем холоднее будет в Европе, тем выше будут цены на сжиженный газ в Украине.