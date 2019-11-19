В Луганске семья из трех человек чуть не сгорела в собственной квартире

В неподконтрольном украинским властям Луганске спасли семью из трех человек от пожара, который неожиданно произошел в их квартире. Об этом сегодня, 19 ноября, сообщает пресс-служба «МЧС ЛНР».

«Пожар произошел в квартире на 4-м этаже. В это время там находились хозяева – семья из трех человек: 62-летний мужчина, его 61-летняя жена и 39-летний сын. Огонь вспыхнул на кухне в месте расположения электроплиты, когда все они еще спали. В момент прибытия спасателей жильцы уже проснулись, мать и сын тушили пожар водой», – говорится в сообщении.

«Сотрудники МЧС вызвали скорую помощь, вынесли на улицу главу семейства (инвалида, самостоятельно не передвигавшегося) и вывели остальных. Мужчину накрыли одеялами до прибытия экстренных медиков, которые констатировали легкую степень отравления продуктами горения. От госпитализации пострадавший отказался, и после ликвидации загорания спасатели занесли его обратно в квартиру. Вследствие пожара сгорели кухонные шкафы. Предполагаемая причина загорания – короткое замыкание электропроводки», – сообщили в «МЧС ЛНР».