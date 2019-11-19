«Горловка. Стоим»: Ситуация в пунктах пропуска утром 19 ноября

Сегодня утром, 19 ноября, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 18 ноября линию разграничения через КПВВ пересекли 36,4 тыс. человек и 4,1 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 8655 человек и 1070 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 6620 человек и 1045 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 7090 человек и 1335 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 3265 человек и 715 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 10820 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 230 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 10/50;

КПВВ «Марьинка» – 20/60;

КПВВ «Новотроицкое» – 20/30;

КПВВ «Гнутово» – 20/20.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Alessandro: «7:36. Горловка в сторону Украины: 100 основной, 30+ льгота, стоим».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Евгений: «8:36. На "Каргилле" основная от моста. Льготка чуть короче основной».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Dmitry: «8:02. Еленовка в Украину: машин много, но движение есть».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.