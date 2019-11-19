На Донетчине медики ГСЧС получили оборудование от Красного Креста

Медики Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области в понедельник, 18 ноября, получили новое медицинское оснащение от Международного комитета Красного Креста. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС.

«18 ноября работники Медико-санитарной части Аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области получили медицинское оснащение от Международного комитета Красного Креста, а именно автоматические дефибрилляторы и наборы одноразовых перевязочных материалов. Полученное оснащение будет использовано для оказания качественной медицинской помощи жителям Донбасса», – сообщили в пресс-службе.