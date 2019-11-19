В госпитале скончался командир 128-й бригады, получивший тяжелые ранения на Донбассе

В госпитале г. Харьков после тяжелого ранения на передовой умер командир 128-й отдельной горно-штурмовой бригады полковник Евгений Коростелев. Об этом сегодня, 19 ноября, на своей странице в Facebook сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Сообщается, что Евгений Коростелев умер сегодня рано утром.

«Сегодня, около 4:00 утра, в Харьковском военно-медицинском клиническом центре Северного региона перестало биться сердце командира 128-й отдельной горно-штурмовой бригады полковника Евгения Коростелева. Тяжелое ранение боевой офицер получил 12 ноября во время выполнения задач в районе проведения операции Объединенных сил. Руководство Вооруженных сил Украины выражает искренние соболезнования родным и близким павшего защитника Украины», – сказано в сообщении.

Как сообщалось ранее, комбриг 128-й бригады Евгений Коростелев проводил личный осмотр передовых позиций в районе села Новотроицкое (Донецкая обл.) в составе небольшой группы военнослужащих. Они направлялись из одного взводного опорного пункта в другой, когда подорвались на мине.