В «ДНР»: В соцсетях обсуждают воронку в земле в Макеевке (Фото)

В неподконтрольной украинским властям Макеевке (Донецкая обл.) местные жители обнаружили необычную воронку в земле, в районе, где недавно люди жаловались на подземные толчки, разрушающие их дома. Видео очевидцы опубликовали в соцсетях.

Авторы утверждают, что кадры сделаны в Советском районе Макеевки, в районе шахты «Калиновская-Восточная», которая была закрыта из-за жалоб местных жителей на подземные толчки, когда там велись подземные взрывные работы.

Фото: скриншот видео

Мнения пользователей соцсетей о происхождении воронки разные:

Иван: «Видно, что не природное явление. Форма сильно прямоугольная»;

Юрий: «Рядом с терриконами всегда есть ствол, даже если его не видно, и он сровнен с землей, на видео похоже на разрушение толи пробки, которой он был запечатан, толи разрушение стенки ствола с последующим осыпанием грунта в ствол и образованием такого провальчика. У нас в Енакиево возле старого шахтного ствола тоже есть похожий провал, поменьше в диаметре правда и тоже возле террикона. И в Макеевке еще раньше были такие провалы у старых стволов»;

Дмитрий: «Согласен, похож на старый ствол шахтный. Форма правильная. Скорее всего вентиляционный»;

Игорь: «Это видео в горнотехническую инспекцию передайте, а то расслабились никакого контроля. А если дети туда упадут… За что получку получают только. На субботник с лопатами руководителей района»;

Мирослава: «Ого, воронка»;

Вадим: «Сильно она гладко ровная для осыпания».

Как сообщалось ранее, сотрудники представительства омбудсмена Украины на Донбассе выяснили возможные причины ЧП, связанного с подземными толчками в неподконтрольной украинским властям Макеевке.

Напомним, в конце октября в «ДНР» создали рабочую группу по изучению чрезвычайной ситуации в поселке Объединенный, но горные работы не были остановлены. 10 ноября в этом поселке из-за подземных толчков был поврежден жилой дом.