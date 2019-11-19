Пожар на Донетчине: Погибли 2 человека

В пгт Ольгинка (Волновахский р-н, Донецкая обл.) на пожаре погибли два человека. Об этом сегодня, 19 ноября, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Сообщается, что в понедельник, 18 ноября, в 23:27 спасателям поступило сообщение о пожаре по ул. Леси Украинки в Ольгинке.

«Прибыв на место, спасатели выяснили, что пожар возник в одноэтажном частном жилом доме. В результате пожара погибли 2 человека. Пожар локализован в 00:12 и ликвидирован 00:58. Причина пожара устанавливается», – сообщили в ГСЧС.