Копанка на Донетчине могла привести к экологической катастрофе, – СБУ

В Донецкой области блокировали нелегальную добычу угля в промышленных масштабах, которая могла привести к экологической катастрофе. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

«Убытки государства составляют более 8 млн грн. Шесть человек из Киева, Покровска и временно оккупированного Енакиево организовали противоправную добычу полезных ископаемых на территории закрытой шахты "Горняк". Выборка угля на подпольном предприятии происходила круглосуточно в две смены без соблюдения каких-либо правил безопасности. Работало на нем более 30 горняков», – говорится в сообщении.

«Добытый уголь дельцы легализовали двумя способами: используя поддельную документацию одного из угольных предприятий региона, а также путем проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций. Сбывали полезные ископаемые в учреждения и организации Днепропетровской, Запорожской и ряда западных областей Украины. Установлено, что за полгода функционирования нелегального бизнеса злоумышленники успели добыть почти 2,5 тыс. тонны угля. По заключению экспертов незаконная деятельность могла привести к экологической катастрофе: возрастала опасность оползней и протекания подземных вод. Это несло реальную угрозу жизни и здоровью местных жителей», – заявили в СБУ.

По данным ведомства, во время 7 обысков, проведенных на месте незаконной деятельности и по месту жительства фигурантов уголовного производства, правоохранители изъяли шахтное оборудование, транспортные средства, банковские карты, печати и штампы предприятий, задействованных в преступной схеме, а также документы, доказывающие незаконные сделки.