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Сводка из зоны ООС за 18 ноября: Версии сторон конфликта

19.11.19 10:26
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В понедельник, 18 ноября, незаконные вооруженные формирования (НВФ) 14 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Кроме того, противник вел огонь из пушек БМП. Об этом сегодня, 19 ноября, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ совершили 7 обстрелов:

  • дважды у Новомихайловки – из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
  • неподалеку Лебединского – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
  • вблизи Березового – из СПГ и крупнокалиберных пулеметов;
  • у Талаковки и Гнутово – из минометов калибра 82 мм, гранатометов и стрелкового оружия;
  • неподалеку Широкино – из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» также зафиксированы 7 обстрелов:

  • неподалеку Крымского – из пушек БМП-1, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
  • два раза вблизи Луганского – из станковых и ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
  • дважды у Новотошковского – из вооружения БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
  • неподалеку Травневого и Гладосово – из станковых противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

«Вчера, 18 ноября, на Приазовье, ранения в результате обстрелов получил один военнослужащий Объединенных сил. С начала этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь нет», – сообщили в пресс-центре ООС.

В «ДНР» заявили, что «за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны украинских силовиков составило 13 раз. Общее количество примененных боеприпасов – 124 единицы. Обстрелам подверглись: Спартак, Сигнальное и Луганское; Озеряновка; Петровское, Куликово, Дзержинское (после переименования – Азов, – ред.), Коминтерново (после переименования, – Пикузы, – ред.). При обстрелах применялись минометы калибром 120 мм, вооружение БМП и БТР, гранатометы и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное».

В «ЛНР» на момент подготовки материала свою версию ситуации вдоль линии соприкосновения не обнародовали.

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