Путин поговорил с Макроном о переговорах в Нормандском формате

Президент России Владимир Путин в понедельник, 18 ноября, поговорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном о предстоящих переговорах в Нормандском формате, которые должны состояться 9 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе французской стороны.

«Основное внимание уделено ситуации на Украине – с учетом подготовки к запланированному на 9 декабря в Париже саммиту в Нормандском формате. С обеих сторон подчеркнуто, что проведение такой встречи должно реально способствовать скорейшей и полной реализации Минских соглашений», – говорится в сообщении.

«В этом контексте отмечена необходимость выполнения Киевом обязательств по политическим аспектам внутриукраинского урегулирования. Прежде всего речь идет о вступлении в силу закона об особом статусе Донбасса», – заявили в Кремле.

Также сообщается, что Владимир Путин информировал президента Франции о состоявшейся 18 ноября в акватории Черного моря передаче Украине трех украинских военных кораблей, которые были захвачены РФ в районе Керченского пролива 25 ноября 2018 года.

Напомним, ранее о том, что переговоры в Нормандском формате состоятся 9 декабря в Париже сообщила администрация президента Франции и эту информацию позже подтвердили в Кремле.