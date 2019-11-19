На Донетчине обезвредили 100-килограммовую авиабомбу (Фото)

В Донецкой области пиротехники ГСЧС изъяли и уничтожили авиационную бомбу ФАБ-100. Об этом сегодня, 19 ноября, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Сообщается, что 17 ноября в 16:00 диспетчеру Службы спасения поступило сообщение от местного жителя о том, что на окраине города Лиман на пустыре находится подозрительный предмет.

«К месту находки немедленно выехали специалисты Службы спасения и Лиманского отделения Национальной полиции. Сотрудники ГПСО-21 ГУ идентифицировали взрывоопасную находку как авиационную бомбу. Силами сотрудников Национальной полиции была организована охрана места опасной находки до прибытия пиротехнического подразделения ГСЧС. По прибытию на место происшествия пиротехники ГСЧС изъяли для дальнейшего обезвреживания установленным способом авиационную бомбу ФАБ-100», – сообщили в ГСЧС.