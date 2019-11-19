Житель Луганщины избил 27-летнюю женщину металлической трубой

Жителя Лисичанска (Луганская обл.) подозревают в причинении тяжких телесных повреждений. По требованию прокуратуры мужчина взят под стражу. Об этом сегодня, 19 ноября, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Сообщается, что Лисичанской местной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение).

«Досудебным расследованием установлено, что утром 11 ноября 2019 года между 47-летним местным жителем и 27-летней женщиной, которая находилась по месту жительства последнего, возникла словесная перепалка. Во время конфликта злоумышленник нанес гражданке телесные повреждения металлической трубой. Потерпевшая вышла из квартиры и позвала на помощь. Благодаря неравнодушной жительнице соседнего дома последнюю госпитализировали в больницу», – сообщили в прокуратуре.

Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, ему сообщено о подозрении в нанесении умышленных тяжких телесных повреждений.

В настоящее время мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Санкция ч. 1 ст.121 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.