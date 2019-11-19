В Украине вырастет единый соцвзнос

В государственном бюджете на 2020 год, который Верховная Рада приняла во втором чтении, прописана минимальная зарплата на уровне 4 723 грн. Как известно, минимальная ставка единого социального взноса (ЕСВ) в Украине рассчитывается, исходя из показателя минзарплаты и составляет 22% от нее. Об этом пишет «Сегодня».

Таким образом, в 2020 году ЕСВ составит 1039,06 грн в месяц, или 12 468 грн в год. Для сравнения, в 2019 году ЕСВ платится в размере 918,06 грн в месяц, то есть рост в 2020 году составит 121 грн в месяц.

В целом предприниматели в 2020 году будут платить за одного сотрудника, работающего на минимальной зарплате, 5762,06 грн в месяц. В эту сумму входит сама «минималка», 18% НДФЛ (850,14 грн), 1,5% военного сбора (70,85 грн) и указанный ЕСВ.