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На Донетчине микроавтобус сбил пожилого мужчину

19.11.19 11:37
Фото: пресс-служба полиции Донецкой области
Фото: пресс-служба полиции Донецкой области

В Селидово (Донецкая обл.) 66-летний мужчина попал под колеса микроавтобуса. От полученных травм мужчина умер в больнице. Об этом сегодня, 19 ноября, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Сообщается, что в понедельник, 18 ноября, около 17:10, в Селидовское отделение полиции поступило сообщение о ДТП с пострадавшим.

«При осмотре места происшествия было установлено, что 35-летний водитель автомобиля "Форд Транзит" совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть. В результате полученных травм пострадавший скончался в больнице», – рассказали в полиции.

В пресс-службе также проинфомировали, что открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).

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