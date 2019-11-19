Рынок земли и референдум: Разумков пояснил позицию Зеленского

Выносить вопрос продажи земли в Украине иностранным гражданам на всеукраинский референдум пока не актуально. Об этом заявил спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, комментируя принятие в первом чтении законопроекта о рынке земли.

«Если мы говорим о позиции президента, которая была разделена народными депутатами, это то, что для собственников земли – украинцев – наверное, не совсем логично проводить референдум. Она является их собственностью. Позиция была следующая: физические лица могут быть собственниками земли, могут сдавать ее в аренду, могут продавать – это их право, но продавать, по состоянию на сегодня, только украинцам», – сказал он.

«Если мы говорим о компаниях, которые могут владеть землей, так же они должны быть 100% украинскими, то есть учредителями и конечными бенефициарами могут быть только украинские граждане. И исключительно после проведения референдума мы сможем открыть этот рынок для иностранцев», – заявил Разумков.

По его словам, это может произойти как через год, так и через 5 лет. «Я думаю, что, когда будет поддержка в обществе, когда общество увидит, что этот рынок работает, что есть возможность сдавать или продавать [землю] гражданам Украины, когда мы снимем те предубеждения, которые есть сегодня, а именно – вопрос к реестрам… Надеюсь, в ближайшее время правительство решит эти вопросы, и когда мы это сделаем, то мы действительно будем иметь и поддержку в обществе – будет решение народа Украины на всеукраинском референдуме, что мы можем открыть свой рынок земли для иностранцев, мы это сделаем. Но это может произойти как через год, так и через 2, через 5, а может и больше – посмотрим, как будет работать украинский парламент, украинская власть, украинская оппозиция», – прокомментировал спикер Верховной Рады.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «ICTV»