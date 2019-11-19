Санкции и вооружение: Гончарук рассказал, как Чехия поддержала Украину

Чехия продолжает целенаправленно поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 19 ноября, в ходе брифинга с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем в Киеве заявил премьер-министр Украины Андрей Гончарук.

«Для нас четкая позиция Чехии, как партнера и союзника, является очень важной. Мы уверены в том, что агрессор должен всегда получать очень четкий отпор в виде санкций и других действий, которые будут стимулировать его воздерживаться от агрессивных действий», – сказал он.

«Чешская Республика – одна из немногих стран, которая полностью сняла все барьеры в поставке в Украину вооружения, и входит в четверку государств, вместе с Канадой, Францией и Великобританией, которые таким образом проявили свою четкую позицию и поддержку Украины. Это для нас очень важно, и мы намерены строить сотрудничество между Украиной и Чешской Республикой, между нашими компаниями, максимально тесно в ближайшем времени», – подчеркнул Гончарук.

В свою очередь Андрей Бабиш отметил, что до сегодняшнего дня в Украине 10 лет не было с официальным визитом премьер-министра Чехии. «Я сюда приехал с сообщением о постоянной поддержке украинского суверенитета и целостности Украины в международно-признанных границах. Мы не видим возможности дальнейшего развития событий, кроме как урегулирования ситуации [на Донбассе] мирным путем, поэтому мы высоко ценим шаги, которые сделала Украина на пути ко встрече в Нормандском формате, и очень надеемся, что встреча 9 декабря завершится конкретными результатами», – заявил Бабиш.

Напомним, ранее о том, что переговоры в Нормандском формате состоятся 9 декабря в Париже сообщила администрация президента Франции и эту информацию позже подтвердили в Кремле.