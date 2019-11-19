Вину признал: На Луганщине будут судить участника НВФ «ЛНР»

В Луганской области направлен в суд обвинительный акт в отношении мужчины по факту участия в незаконных вооруженных формированиях (НВФ) «ЛНР». Об этом сегодня, 19 ноября, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Сообщается, что ведомством утвержден и направлен в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении жителя области по обвинению в участии в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины) и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 110 УК Украины).

По данным следствия, в апреле 2015 года года гражданин Украины присоединился к «отдельному батальону связи народной милиции ЛНР». В должности «радиста» мужчина собирал и передавал информацию о местах дислокации подразделений ВСУ, за что получал денежное вознаграждение в размере 15 тыс. росс. руб. в месяц.

«Кроме того, на протяжении 2016-2019 годов обвиняемый обеспечивал пропускной режим на оккупационному посту "Изварино" в составе так называемого "государственного таможенного комитета" террористической организации "ЛНР". Последний отвечал за беспрепятственный ввоз из Российской Федерации техники и средств поражения, с помощью которых ведется вооруженное сопротивление силам АТО/ООС, а также осуществлял контроль перевозок на временно оккупированных территориях Луганской области через закрытые украинские пункты пропуска», – отметили в пресс-службе.

Мужчина находился в розыске и был задержан сотрудниками СБУ совместно с Государственной пограничной службой Украины в сентябре 2019 года.

Северодонецкий городской суд Луганской области решил применить к мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей.

«В рамках досудебного расследования обвиняемый признал свою вину в инкриминируемых ему преступлениях и способствовал следствию, в связи с чем между ним и прокурором заключено соглашение о признании виновности», – сообщили в прокуратуре Луганской области.

Санкция инкриминируемых мужчине статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

В прокуратуре также добавили, что согласно ст. 62 Конституции Украины человек считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнут уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.