Отчуждение – сложная процедура: В Доброполье пересчитали пустующие квартиры (Фото)

В Доброполье (Донецкая обл.) на сегодняшний день насчитывается 917 пустующих квартир, из них: 410 – коммунальных и 507 – в частной собственности, передают «Свои.city».

В так называемое Большое Доброполье (населенные пункты, подчиняющиеся Добропольскому городскому совету) помимо основного города входят города Белозерское и Белицкое, пгт Новодонецкое и Водяное. По данным 2017 года, на территории горсовета проживало чуть 61,5 тыс. чел.

В Доброполье и Белицком – 247 брошенных квартир, из них только 95 коммунальных. Отчуждение имущества в коммунальную собственность – длительная сложная процедура, поэтому она не всегда используется. «Когда такие иски подаются, то это трудные дела, потому что человека лишают имущества. Мы стараемся подавать в суд только тогда, когда уверены, что человек уехал совсем, а не на временные заработки», – говорит старший специалист отдела по жилищным вопросам городского совета Нина Рыбина.

Если квартиру отсуживают, то она становится на баланс КП «Добропольская служба единого заказчика», а затем либо получает статус служебной или выдается по очереди.

Квартиры в Доброполье выдаются в общем, первоочередном и внеочередном порядке. В общей очереди – 406 жителей Доброполье, есть даже те, которые стоят с 1984 года. В городском совете отмечают: проблема в том, что 99% из очереди не приходит, чтобы ее подтвердить, а это надо делать ежегодно.

Брошенные квартиры в Доброполье. / Фото: dobronews.city

Наибольшее количество пустующего жилья в Белозерском – 664 квартиры. Из них 310 – коммунальных и 354 – частных. Белозерский городской голова Сергей Макеев рассказал, что город пустеет со временем: по данным переписи населения, в 1992 году здесь проживали около 30 тыс. чел., а теперь осталось 16 тысяч.

«Люди массово выезжают за границу, а жилье остается здесь. Ситуацию немного исправили переселенцы из зоны АТО. Но мы не можем давать им разбитые квартиры для временного проживания, а денег в бюджете на ремонт нет», – отмечает Макеев.

В прошлом году чешская благотворительная организация «Человек в беде» предложила программу по восстановлению заброшенных коммунальных квартир, чтобы потом предоставлять их как временное жилье для переселенцев. «Мы нашли около сотни вариантов, но программа, к сожалению, так и не заработала», – констатировал мэр Белозерска.

По государственной программе софинансирования ежегодно покупают квартиры детям-сиротам и детям, лишенным родительского внимания. Но по условиям предоставления областной субвенции квартиры для детей льготной категории покупают на вторичном рынке недвижимости. Улучшить ситуацию с заброшенным жильем эта программа не может.

В муниципалитетах Большого Доброполье нет масштабной программы восстановления заброшенного квартирного фонда. Спрос на квартиры пока есть, но ситуация зависит от дальнейшего экономического развития региона: градообразующие угольные предприятия постепенно закрываются, а молодежь переезжает в другие города или страны.