Не идеальный: Закон о госбюджете-2020 могут изменить

Законопроект о государственном бюджете Украины на 2020 год, который Верховная Рада приняла во втором чтении, еще может быть изменен. Об этом заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

«Это был рекордный темп принятия бюджета, но говорить, что он – идеальный, нет – не идеальный. Об этом также говорили народные депутаты, обращаясь к правительству. О том, что не были учтены все предложения, которые поступали от представителей разных политических сил, предложения, которые были направлены на обработку Бюджетным комитетом», – сказал он.

«Будет еще много дискуссий вокруг бюджета. Я уверен, что он будет подвергаться некоторым изменениям, но нужно было принять этот закон, чтобы мы входили в 2020-й год с бюджетом, со сметой, чтобы государство могло работать. Не так все радостно, как бы хотелось, но мы исходили из тех возможностей, которые сегодня есть у государства», – заявил Разумков.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «ICTV»