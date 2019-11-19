На Луганщине спасателям пришлось вынимать из ямы сорвавшегося с цепи пса (Фото)

В с. Бабичево (Троицкий р-н, Луганская обл.) спасателям пришлось вынимать из ямы пса, который сорвался с цепи. Об этом сегодня, 19 ноября, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.

«18 ноября житель села Бабичево, что в Троицком районе обратился в Службу спасения "101" и сообщил, что его пес сорвался с цепи и убежал со двора, после чего несчастного видели в канализационном люке. На помощь животному пришли спасатели, которые оперативно вытащили пса из ловушки и передали хозяину», – рассказали в пресс-службе.