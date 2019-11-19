Война – не причина: Как отчуждают брошенные квартиры в прифронтовой Попасной

Право собственности в Украине не является абсолютным, и владелец, например, брошенной квартиры при определенных обстоятельствах может лишиться права пользования жильем. Об этом рассказал начальник юридического отдела исполкома Попаснянского городского совета Виталий Коваленко, передают «Свои.city».

В прифронтовом городе Попасная (Луганская обл.) нет официального реестра заброшенного жилья. Но по подсчетам частных предприятий, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, это более 1200 квартир. По приблизительным подсчетам, в центре города сейчас 603 пустых квартир и домов, в микрорайоне Черемушки – 440 таких квартир, в микрорайоне ВРЗ – 231 квартира.

Коваленко поясняет, что все условно «бесхозное» жилье надо разделить на две части в зависимости от его правового статуса. Это жилье, которое является государственным жилищным фондом (приватизированные квартиры), и выморочное наследство.

По неприватизированнымквартирам юрист отмечает, что по ст. 71 Жилищного кодекса Украины, если наниматель без уважительных причин отсутствует по месту регистрации больше полугода, то он, на основании ст. 72 ЖК Украины, может в судебном порядке лишиться права пользования жильем по иску исполнительного комитета городского совета.

То, что квартиросъемщик и члены его семьи отсутствуют длительное время, могут подтверждать много доказательств:

неоплаченные счета за коммунальные услуги;

жалобы соседей;

результаты обследования многоквартирных домов специалистами отдела ЖКХ городского совета или управляющих компаний;

неполучение почтовой корреспонденции в адрес квартиросъемщика и многие другие.

Перед тем, как подавать иск в суд, исполком городского совета собирает необходимую информацию о квартиросъемщиков и рассылает запросы в соответствующие органы. Пытаются связаться и с возможными родственниками квартиросъемщика, чтобы узнать причину его отсутствия и предупредить о возможных последствиях. Если найти его не удалось, то дело все-таки попадет в суд.

Если суд удовлетворит иск, то с этим решением работники юридического отдела исполкома горсовета обращаются к регистраторам места жительства. Тогда квартиросъемщика и членов его семьи снимают с регистрации места жительства.

Если квартира приватизирована, то городской совет имеет право подать заявление особого производства в суд о признании имущества выморочным наследством. Заявление о признании наследства выморочным подается после одного года со времени открытия наследства (со дня смерти наследодателя). Наследство, признанное судом выморочным, переходит в собственность территориальной громады.

Есть немало уважительных причин отсутствия квартиросъемщика:

пребывание за границей в течение длительного времени;

пребывание у лиц, нуждающихся в уходе;

в результате неправомерного поведения других членов семьи;

отбывания наказания в местах лишения свободы и другие.

«Военные действия не является уважительной причиной отсутствия квартиросъемщика», – подчеркивает Виталий Коваленко.

Юрист добавляет, что исполком горсовета с пониманием относится к каждой ситуации. Если квартиросъемщик вовремя оплачивает коммунальные услуги по содержанию многоквартирного дома, то он сохранит право пользования жильем.

Квартиры стали собственностью территориальной громады, предоставляют жителям Попасной, которые находятся на квартирном учете. Сейчас таких – около 80 горожан.

«Конечно, жилье, которое отчуждают, требует ремонта. Некоторые отказываются даже от бесплатной возможности получить квартиру или дом», – констатирует Коваленко.