Разумков пояснил, почему не торопятся с особым статусом Донбасса

Законопроект об особом статусе Донбасса не будет разрабатываться до переговоров лидеров стран-участниц Нормандского формата. Об этом заявил спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, комментируя высказывания главы МИД Украины Вадима Пристайко.

«И позиция президента, и позиция большинства в Верховной Раде были в следующем: президент, вернувшись с нормандской встречи вместе с парламентом и главное – вместе с обществом будут создавать тот законопроект», – сказал он.

По его словам, парламенту хватит времени принять законопроект об особом статусе Донбасса до конца этого года. «Парламент привык работать в сжатые сроки. Если мы говорим о привлечении наших коллег, я уверен, что это не должен быть закон моно-большинства – это вопрос национальной безопасности, территориальной целостности, и, я надеюсь, к нему присоединятся представители всех политических сил», – заявил Разумков.

«Если мы говорим о "красных линиях", я уверен, что ни для президента, ни для украинского парламента они не изменились», – добавил спикер парламента.

Напомним, ранее о том, что переговоры в Нормандском формате состоятся 9 декабря в Париже сообщила администрация президента Франции и эту информацию позже подтвердили в Кремле.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «ICTV»