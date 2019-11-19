На Донетчине грузовик сбил пожилого велосипедиста. Об этом сегодня, 19 ноября, сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции Донецкой области.

Сообщается, что ДТП произошло в темное время суток на неосвещенном участке.

«Несоблюдение правил дорожного движения и неиспользование световозвращающих элементов на одежде и транспортном средстве – основные причины, по которым в последнее время происходят ДТП с велосипедистами в Славянске и Лимане. Пострадал от своей беспечности и 67-летний житель Лимана, который около пяти вечера ехал на велосипеде вблизи города. На неосвещенном участке автодороги его не заметил водитель автомобиля "МАЗ", который двигался с ним в одном направлении», – рассказали в полиции.

В результате наезда грузовика 67-летний велосипедист получил травмы и был доставлен в НИИ Травматологии и ортопедии г. Лимана.

Полицией по данному факту начато досудебное расследование по ч.1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).