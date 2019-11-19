Нужен отдых: Мэр Славянска заявил, что его тошнит от соцсетей

Городской голова Славянска (Донецкая обл.) Вадим Лях – активный пользователь соцсетей, но последние полтора месяца мэр снизил численность проявлений на своей странице в Facebook. Как передает корреспондент «Донецких новостей», о своем отношении к социальным сетям мэр Славянска рассказал сегодня, 19 ноября, во время пресс-конференции.

Лях отметил, что использует соцсети для взаимодействия с жителями города, в Facebook регулярно публикует фото или видео, сделанные им лично, с комментариями о событии, происшедшем в городе.

«Скажу честно, в последние полтора месяца я снизил активность по общению через сети. На это есть небольшие основания. Есть усталость и это постоянно отвлекает. Чтобы быть постоянно в сети и отвечать, для этого нужно время, как правило, вечернее… В связи с прошедшими выборами и плюс ситуация, которая сложилась в городском совете, – слишком много я там (в соцсетях, – ред.) провел времени, и скажем так – тошнит от сетей. Иногда нужно отдохнуть», – пояснил Лях.

При этом он понимает, что такая работа необходима, «я вижу в ней пользу». Поэтому планирует возобновить свою активность после недельного отпуска. «Если у меня 5 тысяч человек [в друзьях на Facebook] плюс еще подписки, то новость может быстро разлететься, и в течение дня ты можешь донести свою мысль до тысячи человек. Конечно же такого охвата телефонами, встречами и другими способами нет. Тем более, как правило, это люди, которые не сидят у телевизора. У каждого носителя своя аудитория. Есть те, которые смотрят телевизор и к ним нужно обращаться через телевизор. Есть аудитория, которую не застанешь у телевизора. Они мобильные, сидят в кафе, на работе, но они все "новостные", и каналы смотрят через телефон или смартфон», – комментирует мэр.

Лях отметил, что прочитывает все сообщения подписчиков, но отвечает не на все обращения. «Я их открываю, но не везде отвечаю, потому что считаю, что вопросы глупые просто на просто. Иногда люди обращаются, звонят, я говорю: "Да хорошо, обязательно отреагирую". Еще даже не успеваю среагировать, буквально через два часа: "Ой, спасибо, Вадим Михайлович. Мы Вам позвонили и сразу все наладилось". А я палец об палец не ударил. Есть рабочие моменты, они идут, я знаю, что решается этот вопрос и я больше потрачу времени на переписку, объяснения и обсуждения, чем кое-какую информацию оставлю без ответа. Но некоторые люди нервничают, кричат: "Ау, почему Вадим Лях не отвечает"», – рассказал он.

Мэр заверил, что сам пишет свои посты и комментарии. «У меня нет людей, которые пишут за меня посты. Поэтому сообщения бывают и с орфографическими, и стилистическими ошибками. Но пока моя пресс-служба точно не пишет за меня. Это сугубо мое. Наверное, тем политикам, за которых пишут посты, проще. Я до этого не дошел, мне пока интересно напрямую пообщаться», – резюмировал Вадим Лях.