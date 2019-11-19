Семь фактов об автомобилях неонатальной «скорой помощи» Фонда Рината Ахметова

Фонд Рината Ахметова передал медикам страны уже 139 машин по проекту «200 скорых для Украины». До конца года во всех регионах получат еще 61 автомобиль. 200 «скорых», закупленных по решению Рината Ахметова, за год позволят врачам совершить более миллиона вызовов и спасти свыше миллиона человеческих жизней. Об этом сегодня, 19 ноября, сообщает пресс-служба Фонда.

В пресс-службе назвали ряд фактов о неонатальных автомобилях «скорой помощи» Фонда Рината Ахметова: