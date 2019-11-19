Зеленский поблагодарил Чехию за поддержку вузов-переселенцев

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Чехию за поддержку территориальной целостности страны, санкций против России и вузов-переселенцев из Донбасса. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом глава государства заявил сегодня, 19 ноября, в ходе пресс-конференции с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем в Киеве.

«Я также благодарен чешскому правительству за финансовую помощь в проектах по развитию предпринимательства, реформировании высшего образования и укреплению гражданского общества, а также за поддержку наших образовательных учреждений, которые были вынуждены переехать с временно оккупированных территорий», – заявил Зеленский.

«Речь идет о Донбасской национальной академии строительства и архитектуры, о Луганском национальном университете им. Тараса Шевченко и Горловском институте иностранных языков», – уточнил президент Украины.

Глава государства также отметил, что Украина продолжит укреплять свое экономическое сотрудничество с Чехией: «Верю, что сегодняшний украинско-чешский бизнес-форум увеличит объем чешских инвестиций в Украину и активизирует взаимные торги».