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«В Еленовке сильный туман»: Ситуация в пунктах пропуска днем 19 ноября

ДН 19.11.19 14:24
На КПВВ. Фото из открытых источников
На КПВВ. Фото из открытых источников

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 19 ноября, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

  • Sergii: «12:48. На "Каргилле" льгота немного за блоками, основная в два раза больше».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

  • Dmitrii: «12:54. В Еленовке туман, не видно сколько сзади машин»;
  • Евгений: «13:01. Еленовка в Донецк 20 машин. Сильный туман, будьте осторожны».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

  • Андрей: «9:05. В Октябре после блокпоста перед "нулевым" на выезд очередь машин 100, стоим глухо, что происходит не понятно».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

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