Посол Германии прокомментировала разведение сил на Донбассе

Разведение сил и средств на Донбассе является одним из шагов на мирном пути урегулирования конфликта. Об этом заявила посол ФРГ в Украине Анка Фельдгузен в интервью «Интерфакс-Украина».

«Президент Зеленский с самого начала сказал, что хочет попробовать дать новый старт мирному урегулированию, оживить переговорный процесс. Для этого в рамках минской площадки, а также на уровне советников в Нормандском формате было согласовано разведение [сил и средств на Донбассе] в трех пунктах – Станица Луганская, Золотое и Петровское. Мы приветствуем все шаги, направленные на разрешение конфликта», – отметила она.

«Я была вместе с другими послами в Золотом – жители там радовались разведению. Поэтому я надеюсь, что это только начало, будут новые и новые участки на линии разграничения, где состоится разведение», – заявила Фельдгузен.

По ее словам, в разговорах с украинцами чувствуется усталость от войны, которая длится уже более 5 лет. «Территория Украины была охвачена войной во время Второй мировой меньше по времени. Поэтому я чувствую эту усталость везде и понимаю, что люди хотят завершить кровопролитие. Возможно, это также будет причиной того, что разведение начнется и на других участках, чтобы наконец воцарился долгожданный режим прекращения огня», – считает немецкий дипломат.

«Может ли разведение послужить концом обстрелов? К сожалению, я этого просто не могу знать. Мы все знаем, кто агрессор, но мы не знаем, что он думает. Однако я, конечно, не могу говорить с людьми на неподконтрольной территории, но, думаю, что там тоже есть эта усталость от войны», – добавила посол Германии.