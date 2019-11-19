Минский процесс продолжится и без политического урегулирования, – посол Германии

Минский процесс продолжится даже если в рамках Трехсторонней контактной группы не будет достигнут прогресс в политическом урегулировании конфликта на Донбассе. Об этом заявила посол ФРГ в Украине Анка Фельдгузен в интервью «Интерфакс-Украина».

По ее мнению, думать о плане «Б» – «это неплохо». «На мой взгляд, минский процесс будет продолжаться, даже если не будет политического урегулирования. В рамках минской площадки можно предпринять шаги для улучшения жизни людей, потому что есть еще гуманитарная подгруппа, экономическая. Так экономическую работу координирует наш бывший посол в России – господин Бранденбург. В рамках этой подгруппы они действительно очень активно ищут решение для того, чтобы людям было легче», – сказала она.

«Например, можно обсуждать вопрос упрощения процедуры пересечения линии разграничения, это можно делать в рамках "Минска" – маленькие вещи для людей. Это для меня главная причина, почему "Минск" будет продолжаться даже без политического урегулирования. Это практичная и удобная площадка, чтобы все могли друг с другом говорить», – считает Фельдгузен.

Дипломат также ответила, поддерживает ли она идею восстановления экономических и гуманитарных связей с неподконтрольным Украине Донбассом: «Гуманитарных точно. Все остальное – это вопрос к правительству и населению. Люди – важны, им надо помочь».

Посол Германии также убеждена, что Минские соглашения помогут в урегулировании вооруженного конфликта на Донбассе, но многое в этом зависит от России.