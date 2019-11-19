Чехия надеется на политическое решение конфликта на Донбассе в ходе встречи лидеров стран-участниц Нормандского формата. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 19 ноября, в ходе совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

«Я приехал с однозначным сообщением о том, что мы поддерживаем Украину и ее народ, не воспринимаем и осуждаем российскую агрессию на востоке страны и аннексию Крыма. И, конечно, поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Украины в международно-признанных границах», – сказал он.

По его словам, конфликт в Украине с Россией можно урегулировать только после полного восстановления ее территориальной целостности мирным путем. «Поэтому у нас большие ожидания от встречи в Нормандском формате, которая должна состояться 9 декабря и надеемся, что коллеги из Совета Европы действительно найдут политическое решение этого конфликта. Это очень важно», – заявил Бабиш.

«Чехия продолжит оказывать гуманитарную помощь людям, которые пострадали от конфликта на востоке Украины, и развивать сотрудничество с Украиной. С 2014 года мы предоставили Украине 15 млн евро, поддерживаем реформы, деятельность президента Украины и правительства, и все наши предприниматели и инвесторы следят за антикоррупционной деятельностью, за реформой правовой системы», – добавил премьер-министр Чехии.