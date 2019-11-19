Стоимостью в 100 тыс. грн: На КПВВ «Новотроицкое» обнаружили автотайники с «мобилками» и алкоголем

В Донецкой области на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Новотроицкое» пограничники из состава Объединенных сил обнаружили в двух автомобилях тайники с товарами, которые пытались незаконно перевезти через линию разграничения. В частности, обнаружены мобильные телефоны и алкоголь на общую сумму около 100 тыс. грн. Об этом сегодня, 19 ноября, сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

«На КПВВ "Новотроицкое" на въезд с временно неподконтрольной территории прибыл автомобиль "RENAULT" под управлением гражданина Украины 1982 года рождения. Общая обзорная группа пограничников и представителей Государственной фискальной службы обнаружила под обшивкой стенки кузова автомобиля 16 литров виски, а в кузове и под сиденьем этой же машины – упаковки с 3 тыс. свинцовых балансировочных грузиков», – говорится в сообщении.

Отмечается, что на том же КПВВ пограничники нашли еще один тайник в автомобиле «MAZDA», которым управлял украинец 1970 года рождения. Мужчина ехал на неподконтрольную украинским властям территорию. Под обшивкой багажника и передним бампером автомобиля было найдено 25 мобильных телефонов.

«Представителями ГФСУ изъят товар и составлен протокол об административном правонарушении», – уточнили в Госпогранслужбе.

По данным ГПСУ, общая сумма оценки обнаруженного товара составляет около 100 тыс. грн.