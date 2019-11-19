На Донетчине мужчина угрожал расправой соседу и пытался перерезать себе шею

Нетрезвый житель Краматорска сначала угрожал физической расправой своему соседу, а потом решил перерезать себе шею. Об этом сегодня, 19 ноября, сообщает пресс-служба батальона патрульной полиции в Краматорске и Славянске.

Сообщается, что 17 ноября в полицию поступило сообщение об агрессивном 23-летнем мужчине.

«Женщина утверждала, что последний бросается с ножом на ее мужа. Когда патрульные прибыли на место происшествия, увидели, что гражданин разбил зеркало и, взяв два больших куска, начал резать себе шею. Мужчина не позволял патрульным подходить к нему и оказать помощь. К счастью, воплотить задуманное у него не получилось, и он подпустил к себе полицейских и позволил забрать у него опасные предметы», – рассказали в полиции.

До прибытия «скорой» патрульные оказали мужчине домедицинскую помощь и успокаивали его. Тот все время говорил, что хочет умереть, потому что тогда закончатся все его проблемы.

Также на место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу Краматорского отдела полиции и врачей, которые оказали пострадавшему помощь.