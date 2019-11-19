Украина и Чехия могут наладить совместное военно-промышленное производство, – Гончарук

Одним из важных направлений сотрудничества Украины и Чехии – это сотрудничество в военно-промышленной сфере. Об этом сегодня, 19 ноября, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на встрече с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем, который находится в Украине с официальным визитом.

Так, среди потенциально важных направлений сотрудничества Украина – Чехия Алексей Гончарук отметил сотрудничество в военно-промышленной сфере. «Чехия является одной из немногих стран мира, которая сняла все барьеры на поставки Украиной вооружений и входит в четверку стран мира (вместе с Великобританией, Канадой, Францией), которые дают спецэкспортерам Украины лицензии на операции с оружием и товарами двойного назначения», – говорится в сообщении.

По словам премьер-министра, Украина готова к сотрудничеству с чешскими партнерами. «В Украине есть много предприятий, которые производят продукцию для военно-промышленного комплекса, мы готовы к сотрудничеству с соответствующими чешскими партнерами и знаем о планах отдельных чешских компаний работать в этой сфере в Украине, и приветствуем эти планы, в частности – о строительстве в Украине заводов и предприятий», – подчеркнул Гончарук.

Кроме того, глава правительства Украины напомнил о рекордных объемах взаимной торговли между Украиной и Чехией.

«Торговля между Украиной и Чехией достигла рекордных значений за все годы независимости: за 8 месяцев 2019 года внешнеторговый оборот составил рекордные $ 1,4 млрд и вырос на почти 14%. Мы готовы со своей стороны увеличивать эти показатели, и надеюсь, что со стороны чешского бизнеса будет так же как относительно торговли, так и по инвестициям в Украину. Правительство со своей стороны будет готово всячески помогать», – добавил Алексей Гончарук.

Ранее сообщалось, что Чехия продолжает целенаправленно поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины.