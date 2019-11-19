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Доступные лекарства: В Украине заработал онлайн-инструмент поиска аптек

19.11.19 18:29
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Украине, в том числе на Донбассе, заработал новый онлайн-инструмент в рамках правительственной программы «Доступные лекарства». Об этом сегодня, 19 ноября. сообщает пресс-служба секретариата Кабинета министров Украины.

Отмечается, что теперь, в удобном формате можно найти все аптеки, работающие по программе «Доступные лекарства», в радиусе 7 км от медицинских учреждений, в которых работают семейные врачи, педиатры и терапевты.

Для пациентов поиск нужной аптеки станет максимально удобным и быстрым. Аптеки можно посмотреть по ссылке.

«Новый онлайн-инструмент пригодится и местной власти, и бизнесу – "белые пятна" инфраструктуры аптек в городах станут более видимыми», – говорится в сообщении.

Как уточняется, инструмент создан Агентством журналистики данных Texty.org.ua в сотрудничестве с Национальной службой здоровья Украины и Министерством цифровой трансформации при поддержке проекта USAID/UK aid TAPAS Project.

Ранее сообщалось, что в следующем году Кабинет министров Украины намерен значительно расширить программу «Доступные лекарства».

Также, премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что в 2020 году правительство планирует кардинально улучшить систему оказания экстренной медицинской помощи.

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