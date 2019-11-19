Особый статус Донбасса и «нормандские переговоры»: Эксперт назвал оптимальный для Киева вариант

Имеющийся закон об особом статусе Донбасса украинской власти выгоднее было бы пролонгировать еще на год, а разработкой нового документа в ходе длительных консультаций заняться в следующем году. Такое мнение в комментарии «Донецким новостям» высказал эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики (УИАМП) Владимир Воля.

«Можно уверенно говорить, что саммит лидеров государств "Нормандской четверки" является для России инструментом, с помощью которого Украину хотят заставить на международном уровне подтвердить или отвергнуть приверженность тексту вторых Минских соглашений», – говорит эксперт.

Это касается, в том числе, прописанного в «Минске-2» вопроса о местном самоуправлении Донбасса, вариант которого, по мнению Воли, не является оптимальными для Украины.

Закон об особом статусе Донбасса уже обозначен российскими официальными лицами как краеугольный для встречи в «нормандском формате», причем документ должен быть согласован с «Л-ДНР». «Скорее всего, он будет обсуждаться в том ключе, чтобы Украина обязалась учесть в новом законопроекте опасные пункты, которые касаются т. н. "народной милиции" и ряд других моментов», – уточняет Воля.

Эксперт считает, что в ближайшее время Россия не откажется от продавливания закрепления особого статуса Донбасса на постоянной основе в Конституции Украины. «Равно как от продавливания других неудобных для нашей страны пунктов (включая назначение руководителей правоохранительных органов ОРДЛО не из Киева, а местными властями)», – отмечает он.

При этом в Украине принят закон «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» (т. н. «об особом статусе Донбасса»). Его срок действия заканчивается 31 декабря 2019 года.

По мнению Воли, украинской власти придется снова продлевать существующий закон (как это делали и в 2018 году), т. к. на согласование нового документа с представителями «Л-ДНР» нет времени. «Равно как нет возможностей отказаться от тех положений, которые сейчас активно продавливает Россия. В такой ситуации оптимальным выглядит вариант, что до конца этого года закон просто пролонгируют, а разработка нового будет происходить в результат длительных консультаций в следующем году. Для Зеленского это менее рисковый вариант. Неспешность в этом вопросе снизит внутреннее напряжение, а также позволит создать видимость прогресса в вопросе урегулирования ситуации на Донбассе с учетом тех подходов, которые предложил президент Украины», – комментирует Воля.

Он подчеркивает, что согласование закона об особом статусе в любом случае активизирует давление с российской стороны (в том числе с помощью Запада, все более лояльно относящемуся к Кремлю) касательно прямых консультаций Киева с Донецком и Луганском.

«Киев настаивает, чтобы на неподконтрольных территориях прошли некие промежуточные выборы, которые позволят сформировать условно легитимную группу от ОРДЛО, с которой можно вести консультации о дальнейшее статусе региона. Идея выглядит красиво, но иллюзорна – ввиду того, что параметры особого статуса зафиксированы в Минских соглашениях в безномерных пунктах после пункта 13», – поясняет эксперт.

«При этом понятно, что вопрос прямых консультаций для украинской власти является крайне нежелательным – ведь это спровоцирует волну протестов не меньшую, чем это было в связи с подписанием "формулы Штайнмайера" и разведением сил и средств на Донбассе», – резюмировал Воля.