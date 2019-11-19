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В Нормандском формате обсудят сроки прекращения войны на Донбассе

ДН 19.11.19 15:36
Фото: пресс-служба президента Украины
Фото: пресс-служба президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский планирует говорить на встрече в Нормандском формате о конкретных сроках прекращения войны на Донбассе. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом глава государства заявил сегодня, 19 ноября, в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем.

«Есть серьезные вопросы, которые связаны с ситуацией с безопасностью, есть гуманитарные вопросы, есть вопросы социальные, есть вопросы, связанные с местными выборами. Мы должны обсудить возможности, после того, как там не будет незаконных вооруженных формирований, проведения местных выборов [на Донбассе]. Начало этого разговора мы должны сделать», – сказал Зеленский.

По его словам, все, что будут обсуждать в Нормандском формате и какими будут эти переговоры, «не важно». «Важны конкретные вещи. Каждый день мы за что-то боремся и решаем какие-то вопросы», – отметил президент.

«Каждый день мы делаем какие-то шаги, которые приближают нас к возвращению того, что принадлежит Украине», – заявил глава государства.

Он также проинформировал, что на встрече в Нормандском формате будет обсуждаться вопрос освобождения украинских пленных по формуле «всех на всех», а в ближайшее время президент ожидает возвращения украинских кораблей, которые были захвачены РФ в Керченском проливе год назад.

Напомним, ранее о том, что переговоры в Нормандском формате состоятся 9 декабря в Париже сообщила администрация президента Франции и эту информацию позже подтвердили в Кремле.

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