Россия давно должна была это сделать, – генсек НАТО о возвращении Украине захваченных кораблей

НАТО приветствует возвращение украинских кораблей, захваченных Россией в Керченском проливе в ноябре прошлого года. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе, сообщает «Европейская правда».

«Я приветствую возвращение захваченных кораблей Украине. России давно надо было это сделать. Она не имеет права захватывать суда. Это не соответствует международным обязательствам РФ. Я думаю, что это хороший фактор, и надеюсь, что он будет способствовать прогрессу в реализации Минских соглашений и поможет усилиям в Нормандском формате для поиска устойчивого политического разрешения кризиса в Украине», – сказал он.

Столтенберг добавил, что главы МИД стран Альянса обсудят этот вопрос на встрече 20 ноября. «Я ожидаю, что министры обсудят этот вопрос», – сказал он.

«Мы хотим донести четкий сигнал России, что она должна обеспечить свободу судоходства в Азовском море и Керченском проливе», – подчеркнул генсек НАТО.

Напомним, что министр обороны Украины Андрей Загороднюк считает, что возврат Россией захваченных у Керченского пролива украинских военных судов является выполнением решения Международного трибунала по морскому праву.