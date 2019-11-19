За войну на Донбассе ответственна Россия, – Тейлор

Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор похвалил команду президента Украины Владимира Зеленского и напомнил, что за конфликт на Донбассе ответственность несет Россия. Об этом говорится в заявлении Тейлора, опубликованном в Facebook посольством США в Украине.

«Я поздравляю президента Зеленского и его внешнеполитическую команду за последние достижения. Успешное возвращение домой моряков и других политических заключенных; разведение сил в Станице Луганской, Золотом и Петровском; и, только что, обеспечение возвращения украинских кораблей, которые были незаконно захвачены Россией, являются конкретными достижениями на пути к миру, и все украинцы имеют основания этим гордиться», – говорится в заявлении.

«Мы также приветствуем сообщение о будущем саммите в Нормандском формате и надеемся на дальнейший прогресс в достижении мира. Конечно, всегда есть те, кто стремится поделить Украину, особенно Россия. Мы не должны слушать российскую дезинформацию. В некоторых сообщениях местных СМИ содержатся выдумки, что члены команды президента якобы сочувствуют России или считают, что конфликт начал бывший президент Петр Порошенко. За конфликт однозначно ответственна Россия», – сказано в документе.

Тейлор уточнил, что Соединенные Штаты твердо стоят на стороне Украины в ее борьбе против российской агрессии и в стремлении Украины к миру.