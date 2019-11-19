Время покажет, готова ли Россия к миру на Донбассе, – посол Германии

Минские соглашения помогут в урегулировании вооруженного конфликта на Донбассе, но многое в этом зависит от России. Об этом заявила посол ФРГ в Украине Анка Фельдгузен в интервью «Интерфакс-Украина».

«Минские соглашения были согласованы во время фазы острых боевых действий. Это был тот компромисс, которого тогда можно было достичь. Сейчас, конечно, другие условия, чем тогда, но минские договоренности – это та структура, которая может помочь найти решение конфликта. Я в это верю, как и мои коллеги», – сказала она.

«Сейчас в Трехсторонней контактной группе, а также на площадке Нормандского формата думают, какие шаги нужно делать дальше. Конечно, многое зависит от России, а также от того, на что согласится украинское общество. Например, в этом декабре завершается действие закона об особом статусе. Мы не знаем, что будет предусмотрено в новом законе, это будет определено путем обсуждения и поиска компромиссов среди населения Украины. Это не легко, но это единственный сейчас путь», – считает Фельдгузен.

По ее словам, команда президента Украины четко заявляет, что хочет достичь большего прогресса в процессе мирного урегулирования ситуации на Донбассе. «Сейчас ими используются и предлагаются маленькие шаги, которые покажут, готова ли Россия к миру. Я думаю, это хорошо», – отметила дипломат.

Посол Германии также уверена, что негативная реакция украинского общества на «формулу Штайнмайера» была вызвана тем, что люди не знают, в каком контексте была эта формула найдена: «Напомню, что она была предложена где-то три года назад Франк-Вальтером Штайнмайером (тогда министр иностранных дел ФРГ, – прим. ред.), когда не было никакого прогресса в переговорах. В Минских договоренностях есть много пунктов, как амнистия, выборы или закон об особом статусе, а "формула Штайнмайера" была попыткой предложить сделать меньшие шаги, то есть определить, что должно произойти в первую очередь, а что во вторую. При этом она никогда не имела целью изменить порядок. Я хочу подчеркнуть, что эта формула может произойти только тогда, когда мы дойдем до процесса организации выборов – когда будут все для этого условия. Как по мне, до выборов еще очень долго и есть еще другие шаги, которые нужно сделать».